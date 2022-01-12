Кондинский район, Югра, 12 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. В Югре суд отправил продавца магазина из посёлка Кондинский под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Цитата из х/ф «Левиафан». Реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Распитие водки

Напомним, 8 и 9 января 2022 года несколько жителей посёлка Кондинский приобрели в одном из магазинов водку. После её употребления шестеро мужчин и две женщины скончались. Ещё один житель посёлка умер в больнице 11 января.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). На данный момент продавец магазина, где было продано суррогатное спиртное, помещена по решению суда под домашний арест. В отношении поставщика контрафактной водки вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в ближайшее время, уточняют в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По сообщению портала 86.ru, восемь пациентов после отравления контрафактным алкоголем, приобретённым в Кондинском, находятся в тяжёлом состоянии в окружной больнице, четверо из них — на аппаратах ИВЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области, где девять человек в начале 2022 года погибли от отравления суррогатной водкой «Родники Сибири», арестованы девять причастных к поставкам в город смертельного алкоголя.