Южно-Сахалинск, 12 января, 2022, 05:56 — ИА Регнум. Власти Южно-Сахалинска приняли решение продлить для всех школьников обучение в дистанционном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии столицы Сахалина.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Из-за непогоды 13 января все школы города будут закрыты. Обучение продолжится с применением дистанционных технологий. Откроют ли школы в пятницу, 14 января, пока неизвестно.

Детские сады в Южно-Сахалинске продолжают работать в штатном режиме.

Также в дистанционном формате проходит обучение в школах Корсакова.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Сахалина 12 и 13 января ожидаются сильные снег, метель. Спасатели объявили экстренные предупреждения.