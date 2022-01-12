Петропавловск-Камчатский, 12 января, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Второе за сутки землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано у восточного побережья Камчатки, 12 января сообщается на сайте Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Наталия Судец ИА REGNUM Авачинская бухта

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Эпицентр подземных толков находился в 175 км от Петропавловска-Камчатского, а их очаг залегал на глубине 40 км. Днем 11 января у берегов полуострова произошло землетрясение с такой же магнитудой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января у берегов американского штата Аляска зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,7.