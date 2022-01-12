Омск, 12 января, 2022, 05:01 — ИА Регнум. Усиление морозов ожидается в Омской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

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Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, днём 12 января в регионе прогнозируется −12…−17 °С, местами до — 22 °C. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Без существенных осадков.

13 января в регионе ожидается погода преимущественно без осадков. Ночью местами туман, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 4−9 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до −23…−28 °С, при прояснении до — 33 °C. Днём будет −16…−21 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные морозы в новогоднюю ночь по старому стилю (старый Новый год) ожидаются на юге Западной Сибири.

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