Петропавловск-Камчатский, 12 января, 2022, 04:44 — ИА Регнум. На Камчатке за последние 24 часа инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось ещё у 40 человек (днём ранее — у 23). За весь период пандемии в крае выявили уже 23 987 больных COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 января в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ещё 55 пациентов за последние сутки были выписаны в связи с полным выздоровлением. В стационарах проходят лечение 149 носителей коронавируса, из них 12 были госпитализированы за последние 24 часа. В инфекционных отделениях края остаётся свободной 121 койка из 270.

По данным федерального портала стопкоронавирус.⁠рф, на Камчатке жертвами COVID-19 стали уже 512 человек. Последний летальный исход пациента с коронавирусом был зарегистрирован в регионе 8 января.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине более чем в три раза увеличилось количество выявляемых новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 276 человек, днём ранее — у 80.