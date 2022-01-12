Уфа, 12 января, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Первые три случая заражения штамм коронавируса «Омикрон» зафиксированы в Уфе, 11 января сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Инфицирование подтвердилось у двух жителей Башкирии, вернувшихся в Россию из Танзании, и у жительницы Оренбургской области, которая прибыла из Турции. Все носители госпитализированы. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что в конце января или в начале февраля 2022 года Россия столкнется со значительным увеличением заболеваемости COVID-19 из-за штамма «Омикрон».