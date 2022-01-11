Пхеньян, 12 января, 2022, 00:39 — ИА Регнум. Информацию об успешном испытательном пуске гиперзвуковой ракеты подтвердила Северная Корея. Об этом 12 января сообщает агентство Yonhap.

Wiihot.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

Отмечается, что за стартом ракеты наблюдал лично северокорейский лидер Ким Чен Ын. Боеголовка поразила цель на расстоянии тысячи километров.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракета была выпущена из провинции Чаган в сторону Японского моря, скорость её составила около 10 махов.

Это уже второй запуск, произведённый Северной Кореей с начала января. По данным южнокорейских военных, Северной Корее удалось значительно улучшить характеристики второй ракеты, если сравнивать с первой. В частности, скорость полёта второй ракеты была значительно больше. В настоящее время специалисты Южной Кореи и США изучают данные запущенной системы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала нарушением резолюций СБ ООН очередные ракетные испытания Северной Кореи.