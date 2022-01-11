Саранск, 12 января, 2022, 00:18 — ИА Регнум. В Саранске на 12 января объявлено оперативное предупреждение из-за прогнозируемой метели. Об этом сообщает администрация города.

Pixabay.com Снегопад

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В мэрии уточнили, что, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиала Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 января в столице Мордовии ожидается метель с видимостью 2−4 км. Аналогичная ситуация прогнозируется и местами по республике.

Напомним, на 11 января в регионе также было объявлено оперативное предупреждение из-за метели.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января многие регионы Приволжского федерального округа накрыли сильные снегопады, в основном метели пришли в северные регионы Поволжья. 10 января снегопад начался в Нижегородской области, 12−13 января, по данным Гидрометцентра России, снег с метелью ожидается в Пензенской, Ульяновской, Саратовской и Самарской областях.

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