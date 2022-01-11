Белград, 12 января, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Президиум Сербской прогрессивной партии, так же как и большинство избирателей в Сербии, хотел бы, чтобы президент Александр Вучич выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах весной этого года и победил на них. Об этом заявил член президиума Сербской прогрессивной партии Игорь Мирович во время пресс-конференции 11 января.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Мы намерены поддержать кандидатуру Вучича на президентских выборах. Я уверен, что он согласится стать кандидатом в президенты, и что в этой гонке он и победит», — процитировало слова Мировича агентство FoNet.

Ранее днем вице-председатель оппозиционной Народной партии Сандра Рашкович-Ивич заявила о том, что оппозиция выдвинет своего кандидата в президенты не ранее февраля.