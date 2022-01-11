Йошкар-Ола, 11 января, 2022, 23:55 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле с 1 по 10 января выпало около 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Vk.com/yoshkarola_12reg Последствия снегопада в Йошкар-Оле

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В течение дня 11 января метель продолжалась, на городские дороги вышли около 70 единиц снегоуборочной техники. За сутки с улиц города вывезли около 5 тыс. кубометров снега.

На обработку дорог направили 148 тонн противогололедных материалов, 28 тонн — на обработку тротуаров.

Обслуживающие организации города планируют вывести на расчистку придомовых территорий от снега около 50 единиц техники.

В мэрии напомнили, что с 11 января по поручению главы Марий Эл Александра Евстифеева, управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ТСН выделяются бесплатные талоны на утилизацию снега, который вывозится с дворовых территорий. По состоянию на вечер 11 января, МУП «Город» выдал талоны на приемку около 8,5 тыс. кубометров снега на снежной свалке, что соответствует около 1 тыс. КамАЗов.

«Следующий шаг за обслуживающими компаниями, от которых ожидается более активная расчистка йошкар-олинских дворов от снега», — подчеркнули в мэрии.

ИА REGNUM напоминает, на севере Приволжского федерального округа 11 января сохраняется сильный снег, метель. В ряде субъектов снегопад начался ещё 10 января. Такая же погода ожидается 12−13 января в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Самарской областях, прогнозирует Гидрометцентр России.

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