Москва, 11 января, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Миротворческие подразделения группировки Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают выполнять задачи в Казахстане, за последние сутки взяв под охрану еще пять социально значимых объектов страны, заявил 11 января журналистам командующий миротворческой группировкой генерал-полковник Андрей Сердюков.

Минобороны.рф Коллективные миротворческие силы ОДКБ

Он уточнил, что коллективные миротворческие силы ОДКБ продолжают охранять важные государственные, военные и социально значимые объекты на территории Казахстана, позволив местным силовикам сосредоточиться на восстановлении правопорядка и стабильности в стране.

«Оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Республики Казахстан стабилизировать обстановку в стране», — рассказал Сердюков.

После начавшихся в Казахстане 2 января массовых беспорядков и нападений на силовиков и органы госвласти, президент Казахстана было отправлено в отставку, президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой оказать помощь миротворческими силами.