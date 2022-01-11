Подгорица, 11 января, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Правительство Черногории 11 января подтвердило получение письма патриарха СербскогоПорфирия, касающегося подписания базового соглашения с Сербской православной церковью (СПЦ), и сообщило, что ответит на него в течение одной недели.

Rasho Здания правительства Черногории в Подгорице

В сообщении черногорского правительства отмечается, что в некоторых региональных СМИ появилась дезинформация, согласно которой премьер-министр Здравко Кривокапич «игнорирует» письмо патриарха Порфирия, в котором обсуждается необходимость согласования проекта базового соглашения между черногорским государством и Сербской православной церковью.

Правительство отмечает, что патриарх Порфирий получит ответ в ближайшее время «в целях достижения обоюдного согласия к пользе обеих сторон».

Напомним, что ранее премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич заявил, что готов подписать соглашение с СПЦ в любой момент, однако дату подписания определит в том числе синод Сербской православной церкви.