Мадрид, 11 января, 2022, 22:25 — ИА Регнум. 22-летний оттянутый нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии по футболу Жоау Фелиш в ближайшее летнее трансферное может перейти в «Манчестер Сити». Руководство «матрасников» намерены выручить на продаже игрока около 60 миллионов евро.

«Манчестер Сити»

Также сообщается, что вырученные с продажи Фелиша средства «Атлетико» планирует направить на подписание 22-летнего форварда сборной Уругвая Дарвина Нуньеса, выступающего за «Бенфику».

В текущем сезоне Дарвин Нуньес забил восемнадцать мячей и отдал две результативные передачи в 23-х матчах за «Бенфику» во всех турнирах.

Фелиш перешел в «Атлетико» 3 июля 2019 года из «Бенфики» за 127,2 миллиона евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает португальца в 60 миллионов евро.