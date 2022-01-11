Москва, , 23:04 — REGNUM Существует риск того, что для беспорядков в Москве также могут использовать мигрантов из Киргизии и других стран Средней Азии и Туркестана. Об этом 11 января заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

Киргизия Pixabay.com

«Из Казахстана поступают сведения о том, что ряд граждан Киргизии и граждан других государств СНГ были принуждаемы к участию в казахстанских беспорядках и смуте», — напомнил эксперт.

Политолог высказал опасения по поводу того, что подобный сценарий может быть разыгран и в России, где присутствует большая киргизская диаспора. «В Москве существует целое подпольное сообщество, т. н. «Киргиз-Таун». В него входят подпольные или этнически гомогенные кафе, клубы единоборств, бизнес и даже медицинские группы», — сообщил политолог.

Всегда есть риск, что этих людей попытаются использовать в организации беспорядков, считает политолог.

Учитывая высокий уровень русофобии у представителей элит, ряда чиновников и гуманитарной интеллигенции в странах Средней Азии и в Казахстане, где недавно на должность министра информации был назначен одиозный, запомнившийся рядом русофобских высказываний Аскар Умаров, вряд ли стоит рассчитывать на доброе отношение мигрантов, воспитанных в таких традициях, полагает эксперт, тем более, что многие из них даже не общаются с россиянами, продолжая находиться в своей среде.