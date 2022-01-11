Вашингтон, 11 января, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Пока администрация президента США Джо Байдена пытается продвинуть в Конгрессе амбициозный законопроект, предполагающий расходы на решение социальных и климатических проблем, экологи и фермеры обсуждают потенциальные субсидии, компенсирующие усилия сельского хозяйства в борьбе с глобальным потеплением, сообщает 11 января Reuters.

Коровы

Законопроект Build Back Better предполагает выделение налоговых льгот и грантов, чтобы поддержать небольшой, но быстрорастущий рынок машин для выработки метанового газа из навоза на молочных фермах и других животноводческих хозяйствах.

Фермеры смогут продавать полученный метан в виде сжатого природного газа производствам, занимающимся выработкой электроэнергии или бензина.

Фермеры считают, что это поможет не только привлечь новую прибыль, но и бороться с изменением климата. Представители отрасли, которые занимаются производством газа из органических отходов, уверены, что гранты помогут развитию техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам Америки ущерб в размере $100 млрд.

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