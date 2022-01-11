Москва, 11 января, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Российская компания-авиаперевозчик «Аэрофлот» с 15 января планирует возобновить воздушные рейсы в три города Казахстана, сообщает 11 января пресс-служба компании.

Aviatablo.ru Аэрофлот

Будут возобновлены авиарейсы в город Актюбинск на западе Казахстана, с 16 января самолёты компании начнут летать в город Кустанай, а с 17 января в список авиарейсов добавят Караганду.

«Аэрофлот» возобновляет полеты в Актобе, Костанай, Караганду и продолжает выполнение регулярных рейсов в Нур-Султан. С 15 января планируется выполнение рейсов Москва — Актобе — Москва (SU1948/1949). С 16 января — Москва — Костанай — Москва (SU1952/1953). С 17 января возобновляются рейсы Москва — Караганда — Москва (SU1936/1937)», — указано в сообщении пресс-службы.

В связи с действующими в Казахстане ограничениями рейсы в Актюбинск и Караганду временно будут производиться по скорректированному графику, поэтому пассажиров просят следить за возможными изменениями времени вылета на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

Напомним, после волны массовых беспорядков и террористических атак по просьбе правительства Казахстана в страну были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых входят части и подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.