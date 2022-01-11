Челябинск, 11 января, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Челябинске 15 сотрудников электротранспорта отстранили от работы. Эту информацию подтвердили журналистам в ООО «ЧелябГЭТ».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Причиной стало отсутствие у них прививки от COVID-19. При этом данные граждане не имели противопоказаний к вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Челябинской области идёт снижение темпов заражения коронавирусом.