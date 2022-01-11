Шесть военно-транспортных самолётов вывезут граждан РФ из Алма-Аты
Москва, 11 января, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Шесть рейсов военно-транспортной авиации ВКС России из Алма-Аты запланированы на 12 января для вывоза граждан РФ, сообщает 11 января RT.
Об этом сообщили агентству представители командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ.
Российские военные продолжают оказывать помощь гражданам РФ, желающим вернуться в Россию из Казахстана.
«На 12 января запланирована отправка граждан РФ домой на шести бортах военно-транспортной авиации ВКС России», — цитирует агентство слова представителя командования миротворческой группировкой.
Напомним, после волны массовых беспорядков и террористических атак по просьбе правительства Казахстана в страну были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых входят части и подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.