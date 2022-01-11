Москва, 11 января, 2022, 21:12 — ИА Регнум. Шесть рейсов военно-транспортной авиации ВКС России из Алма-Аты запланированы на 12 января для вывоза граждан РФ, сообщает 11 января RT.

Alex Beltyukov Ил-76

Об этом сообщили агентству представители командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ.

Российские военные продолжают оказывать помощь гражданам РФ, желающим вернуться в Россию из Казахстана.

«На 12 января запланирована отправка граждан РФ домой на шести бортах военно-транспортной авиации ВКС России», — цитирует агентство слова представителя командования миротворческой группировкой.

Напомним, после волны массовых беспорядков и террористических атак по просьбе правительства Казахстана в страну были направлены Коллективные миротворческие силы ОДКБ, в состав которых входят части и подразделения Вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.