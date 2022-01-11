София, 11 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Бюджетный комитет Народного собрания (парламента) Болгарии оставил в силе основные положения главного финансового документа страны до конца марта 2022 года. Таким образом, вопрос о повышении уровня минимальной заработной платы откладывается на несколько месяцев, пишет 11 января софийская газета «24часа».

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Согласно официальной информации, представители комитета посчитали невозможным проводить индексацию минимального размера оплаты труда в условиях отсутствия «четко определенной бюджетной политики».

«Таким образом, вопросы соответствующего финансирования остаются открытыми до окончательного принятия бюджета Болгарии на 2022 год», — говорится в документе комитета.

Напомним, ранее парламентская коалиция Болгарии обязалась поднять нижний уровень зарплаты в стране с 650 левов до 700 левов (соответственно — с $377 до $406). Как ожидается, новый бюджет страны будет рассмотрен в феврале 2022 года.