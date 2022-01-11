Бишкек, 11 января, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Несмотря на целый ряд негативных обстоятельств регионального и мирового масштаба, за прошедшие семь лет Евразийский экономический союз доказал свою жизнеспособность и состоятельность. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в своём обращении к главам государств-членов ЕАЭС в связи с началом председательствования Киргизии в органах Союза в 2022 году.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги стран-участниц ЕАЭС

Жапаров акцентировал внимание на том, что в предыдущие несколько лет произошли беспрецедентные по своему масштабу глобальные изменения, которые нанесли ощутимый ущерб всем странам мира и оказывают колоссальное влияние на общественно-экономическую ситуацию в каждой стране.

Среди них он назвал пандемию коронавирусной инфекции, климатические изменения и антропогенное воздействие на окружающую среду.

«Текущая ситуация, связанная с пандемией, и внешнее экономическое давление на отдельные государства-члены требуют от Союза обеспечения более интенсивного и тесного взаимодействия для формирования системы целевого содействия экономическому развитию государств-членов ЕАЭС», — подчеркнул президент Киргизии.