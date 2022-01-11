Осло, , 19:56 — REGNUM Блогер Антон Птушкин выпустил вторую часть видео о своём путешествии в Норвегию. Ролик доступен на его YouTube-канале с 11 января.

Антон Птушкин Скриншот видео на YouTube

В выпуске Птушкин отправился на Лофотенские острова — архипелаг в Норвежском море. За несколько часов ролик посмотрели более 504 тыс. человек, благодаря чему он попал в русскоязычные тренды YouTube.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущий выпуск Антона Птушкина про Норвегию был опубликован в декабре 2021 года. За месяц видео посмотрели более 14 млн раз.

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