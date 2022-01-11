Казань, , 19:43 — REGNUM Министр культуры Татарии Ирада Аюпова обратилась к руководству авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа» с просьбой сменить название лоукостера из-за неуважения к пассажирам. Соответствующее обращение появилось на странице главы министерства в Instagram.

Самолет авиакомпании «Победа» Rostkol

Аюпова отметила, что такой пост она пишет впервые.

«Уважаемое руководство Аэрофлота! Уважаемое руководство компании «Победа»! Убедительно прошу Вас переименовать авиакомпанию! Каждый год 9 Мая я искренне пытаюсь сделать все, чтобы мы, наши дети, наши внуки помнили, какой ценой досталась нам наша Победа!», — написала министр.

При этом она отметила, что каждый раз, когда приходится пользоваться услугами авиакомпании «Победа», «хочется отмыться».

«Такого неуважения к людям, как здесь, редко где найдёшь. Компания — просто беда, буковки ПО они потеряли. Вы дискредитируете светлый образ Победы! Это имиджевые потери страны — победительницы! Прошу переименовать компанию!», — призывает Аюпова.

Она пояснила, что часто летает лоукостерами. В этот раз, сюда по фотографии посадочного талона, министр летела из Санкт-Петербурга. Багаж был оплачен и соответствовал требованиям по габаритам. Регистрацию на рейс министр, по ее словам, прошла одной из первых.

«Меня просто не устраивает хамство людей, которые производят регистрацию. Я считаю, что в компании с громким именем «Победа» должны быть высокие требования к корпоративной культуре», — заключила Аюпова.

Других подробностей возмутившего ее инцидента глава ведомства не приводит.

Многие подписчики министра поддержали инициативу о смене названия. Ряд пользователей выразил надежду, что это было разовое недоразумение. Аюпова же в комментарии подчеркнула, что «к сожалению, это постоянное качество обслуживания». В то же время, некоторые подписчики назвали авиакомпанию прекрасной и поделились удачным опытом перелетов. Кто-то указал, что регистрацию проводят не сотрудники авиакомпании, а сотрудники аэропорта, и посоветовал написать и руководству воздушной гавани.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года сервис лоукостера раскритиковал сенатор Эдуард Исаков в обращении к генеральному директору «Аэрофлота» Михаилу Полубояринову. «За место доплати, за багаж доплати. И получается не сильно ниже, чем любые другие авиакомпании. Хотелось бы приезжать и слёз не видеть людей», — пояснил Исаков. По его мнению, базовый сервис авиакомпании «не покрывает базовых потребностей пассажиров».

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