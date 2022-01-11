Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Пользователи Instagram смогут менять местами публикации в сетке профиля. Об этом 11 января пишет Esquire, ссылаясь на разработчика мобильных приложений Алессандро Палуцци.

Instagram

Как отмечает Палуцци, функция пока находится в разработке. После того, как нововведение станет доступно, владельцы аккаунтов в Instagram смогут изменить порядок постов на странице с помощью настроек профиля.

ИА REGNUM напоминает, что на данный момент публикации отображаются в их хронологическом порядке. Дата появления новой опции пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: В соцсети LinkedIn появятся аудиокомнаты