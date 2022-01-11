Вашингтон, , 19:02 — REGNUM Компания Apple планирует в скором времени запустить собственный сервис для прослушивания классической музыки. Об этом 11 января пишет SRSLY.

Apple Iphones.ru

Как отмечает СМИ, сервис будет интегрирован в платформу Apple Music, а также выйдет в качестве отдельного приложения в течение 2022 года. В нём будет содержаться библиотека треков ранее купленного сервиса Primephonic.

ИА REGNUM напоминает, что Apple приобрела Primephonic в конце августа 2021 года. Сервис очень популярен среди ценителей классической музыки.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мы сделаем классику мейнстримом»: Apple выкупил сервис классической музыки