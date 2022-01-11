Тарту, Эстония, 11 января, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В январе 2022 года исполнилось 320 лет победе молодой армии русского царя Петра Первого над шведами в битве при Эрестфере (ныне Эраствере под Тарту, Эстония), которая заложила основу итоговой победы в Северной войне и рождения Российской империи.

Герб Российской Империи

Об этом напомнила страница посольства РФ в Эстонии в социальной сети Facebook.

«С этой победы началась успешная прибалтийская кампания русских войск, благодаря которой Россия овладела важным стратегическим плацдармом и вынудила шведов перейти к обороне. По итогам войны Россия стала Империей», — говорится в сообщении.

Битва при Эрастфере стала первой крупной победой русских над шведами в ходе Северной войны (1700−1721). Шведы потеряли 3 000 человек убитыми, русские потеряли втрое меньше — 1 000 человек. Русскими войсками было взято около 2 000 пленных, 16 шведских знамен и 6 пушек. По шведским данным, шведы потеряли 700 человек убитыми, 350 пленными, а также 4 орудия; потери русских войск составили по шведским донесениям 3 000 человек.

В честь победы была отлита медаль, положившая начало распространению медального искусства в России, каждый солдат получил по рублю, а офицеры — солидные суммы. Генерал-аншеф Шереметев был произведен в генералы.

В битве при Эрестфере был взят в плен подполковник Ливен, который присягнул на верность русскому царя и стал основателем династии известных российских военачальников и царедворцев.