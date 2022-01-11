Бишкек, 11 января, 2022, 18:42 — ИА Регнум. В 2021 году Национальный банк Киргизии 15 раз осуществлял интервенции, продав на внутреннем валютном рынке $698 млн 950 тысяч для поддержания курса национальной валюты — киргизского сома.

Киргизский сом

Наиболее крупные валютные интервенции со стороны финансового регулятора произошли в конце минувшего года — 23 ноября и 17 декабря. Тогда Нацбанк реализовал $70,3 млн и $71,3 млн, соответственно.

Самая маленькая интервенция проведена 1 октября. В ходе нее финансовый регулятор продал лишь $7,6 млн.

Отметим, что в начале 2021 года официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Киргизии, составлял 83,5 сома за $1. А к концу минувшего года он вырос до 84,8 сома за $1.