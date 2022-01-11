Вашингтон, 11 января, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Российско-американские переговоры в Женеве по стратегической стабильности и гарантиям безопасности явились «своего рода победой Кремля», заявляет 11 января газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

По утверждению издания, Вашингтон не пошёл ни на какие уступки, но Москве удалось выдвинуть на передний план вопрос нерасширения НАТО.

«Даже без каких-либо американских уступок переговоры в понедельник уже представляли собой своего рода победу Кремля», — пишет The New York Times.

При этом поясняется, что расширение НАТО за счёт бывших республик СССР давно вызывает «раздражение» у президента России Владимира Путина.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что чётких дат принятия решений по гарантиям безопасности нет, но Россию не устроит затягивание переговорного процесса.