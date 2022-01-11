Барселона, Испания, 11 января, 2022, 18:26 — ИА Регнум. 11 января аргентинское издание TNT Sport сообщило, что «Барселона» контактировала с 30-лентим бразильским игроком китайского футбольного клуба «Шанхай Порт» Оскаром.

«Барселона»

В прошлом сезоне китайского Суперлиги 2021 атакующий полузащитник принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился пятью забитыми мячами и одиннадцатью результативными передачами.

Оскар выступает за «Шанхай Порт» с 1 января 2017 года после перехода из лондонского «Челси» за 60 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость бразильского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

В текущее зимнее трансферное окно «Барселона» объявила о переходе 21-летнего нападающего сборной Испании Феррана Торреса из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.