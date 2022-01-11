Сыктывкар, 11 января, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба предположил, что заболеваемость ковидом в республике в ближайшие месяцы будет расти.

Rkomi.ru Глава Коми Владимир Уйба

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«Мой прогноз, к сожалению, раз мы не удержались, по сути, первый день после праздников и сразу начали расти, то скорее всего снова будем расти в ближайшие, как минимум, два с половиной-три месяца. Хорошо бы, чтобы мой прогноз не оправдался», — заявил он в ежедневном видеообращении, опубликованном на странице «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус выявили у 77 человек, общее число случаев заражения инфекцией достигло 98 430.