Вологда, , 17:55 — REGNUM Около 3% учителей Вологодской области отказались проходить вакцинацию от ковида, сообщили в департамент образования региона.

Учитель ИА REGNUM

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В ведомстве подчеркнули, что в Вологодской области школьные каникулы завершатся завтра, 12 января. Педагоги, не переболевшие COVID, без медотводов, не будут допущены до работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области готовятся к подъему заболеваемости ковидом.