Москва, , 17:54 — REGNUM Последние заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о переговорах с Россией по гарантиям безопасности показывают низкую степень владения предметом и похоже «сделаны невпопад», заявила 11 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Джен Псаки Whitehouse.gov

Комментарий на эту тему Захарова опубликовала в своём Telegram-канале.

По словам Захаровой, «что касается многочисленных сделанных невпопад заявлений» Псаки, то они вызывают «искреннее сожаление, что американское руководство представлено людьми, настолько не владеющими предметом».

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России отметила, что заявления такого уровня, который продемонстрирован Белым домом, «вредят, кстати говоря, самим США, демонстрируют нежелание вникать в контекст и соприкасаться с реальностью».

«Советуем коллеге не забывать подключать критическое мышление, хотя бы самые важные сюжеты тщательно перепроверять, просто чтобы не показывать всему миру свою некомпетентность», — подчеркнула Захарова.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что надо быть готовыми к тому, что Россия будет «лгать» о переговорах по стратегической стабильности и гарантиям безопасности.

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