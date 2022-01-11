Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. В Ленинградской области назначили нового председателя комитета по управлению государственным имуществом, им станет бывший глава комитета по природным ресурсам региона Павел Немчинов. Об этом 11 января обобщили в пресс-службе областной администрации.

Пресс-служба областной администрации. Павел Артурович Немчинов

К новым должностным обязанностям Немчинов приступит с 12 января. А исполнять обязанности председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области, также с этого дня до момента назначения, будет Андрей Савченко, начальник Архивного управления Ленинградской области.

***

Павел Артурович Немчинов родился 20 августа 1981 года в Гатчине. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «Юриспруденция». Трудовую биографию начинал ведущим специалистом в Ленинградской областной регистрационной палате.

Работал юристом в различных организациях. С 2014 года работает в администрации Ленинградской области: заместителем председателя комитета государственного контроля природопользования и экологической безопасности, заместителем председателя комитета государственного экологического надзора, заместителем председателя комитета по природным ресурсам Ленинградской области, с августа 2018 года ― председателем комитета по природным ресурсам Ленинградской области.