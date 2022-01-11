Вологда, 11 января, 2022, 17:30 — ИА Регнум. В Вологодской области вакцинацию от коронавирусной инфекции завершили 547 тысяч человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Олег Кувшинников.

Mos.ru Вакцинация

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«Вакцинация по-прежнему остается самым надежным способом защиты от опасной инфекции. На сегодняшний день вакцинацию на Вологодчине полностью завершили свыше 547 тысяч человек (55,5% от взрослого населения), первым компонентом иммунизированы около 580 тысяч. К сожалению, уровень коллективного иммунитета в нашем регионе не достигнут», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе от ковида скончались девять человек.