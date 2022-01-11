Саранск, 11 января, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 11 января выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 55 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 41 025 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 155 человек, всего с начала пандемии выздоровели 36 374 жителя Мордовии. 1067 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3584 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 596 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3146 жителей республики.