Вологда, 11 января, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Вологодской области решили не сокращать ковидные койки, несмотря на заметный спад заболеваемости.

Mos.ru Койки

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«Ситуация с коронавирусом на Вологодчине стабилизируется. Заболеваемость за последние две недели снизилась. На сегодняшний день моногоспитали заполнены на 48%, уровень госпитализации снизился на 20%. Но расслабляться рано, начались рабочие дни, дети пошли в школу. Эпидситуация в мире сложная, быстро распространяется омикрон. В ближайшее время ожидается рост заболевших, поэтому коечный фонд в моногоспиталях сокращать не будем», — написал губернатор региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области за сутки скончались девять ковид-пациентов.