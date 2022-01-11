Архангельск, 11 января, 2022, 17:14 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 145 человек, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Среди новых заболевших 37 архангелогородцев, 23 северодвинца, 19 жителей Плесецкого округа. Случаи заражения коронавирусом выявлены также в Котласе, Новодвинске, Каргопольском, Коношском, Красноборском и других районах области.

«В статистику включено два завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Египет», — сообщили в штабе.

По данным штаба, за сутки в Архангельской области скончались два ковид-пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января в России число заболевших ковидом пополнили 17 525 человек.