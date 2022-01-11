Афины , 11 января 2022, 17:01 — REGNUM Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис оставил открытой возможность снижения НДС на ряд продуктов с целью сдерживания роста цен. Об этом он заявил в интервью Mega TV 10 января.
Министр сообщил, что правительство рассматривает возможность снижения НДС на определенные товары.
Георгиадис отметил также, что эта мера рассматривается для того, чтобы вмешаться посредством налоговых льгот в цены на определенные виды товаров и обуздать волну инфляции, которую переживает страна.