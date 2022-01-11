Белград, 11 января 2022, 19:48 — REGNUM Депутат сербского парламента от правящей Сербской прогрессивной партии Любиша Стоймирович готов поддержать любую инициативу, которая направлена на запрет эксплуатации лития со стороны компании «Рио Тинто» в Сербии. Об этом Стоймирович заявил 11 января.

Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии
(сс) Hermann Luyken

Депутат отметил, что он готов присоединиться к инициативе экологического движения «Давай-Меняй!» Савы Манойловича, которое инициировало акции протеста против открытия литиевого рудника компании «Рио Тинто» в нескольких городах Сербии.

«Обязанность любого патриота — заботиться о Сербии и сохранить ее в таком состоянии, в котором унаследовал ее от своих предков, улучшить ее и в таком улучшенном состоянии передать потомкам. Я против «Рио Тинто» и других сомнительных компаний, которые в Сербию приходят только для того, чтобы во имя профита уничтожить нашу окружающую среду», — рассказал Стоймирович агентству «Бета».

По его словам, «будущее человечества в добыче лития и других металлов и минералов», но это нужно делать с помощью методов, которые не портили бы окружающую среду.

Стоймирович рассказал о том, что президент Александр Вучич и премьер-министр Анна Брнабич «пытаются каким-то образом исправить ошибки предыдущих и действующих властей» по этому вопросу и это положительная тенденция.

Напомним, что мультинациональная компания «Рио Тинто» планирует построить литиевый рудник на западе Сербии, в долине реки Ядар. Сербская общественность выступает против этого проекта, губительного для окружающей среды. В нескольких городах Сербии с конца ноября продолжаются акции протеста против этого проекта.