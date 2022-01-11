Белград, 11 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Депутат сербского парламента от правящей Сербской прогрессивной партии Любиша Стоймирович готов поддержать любую инициативу, которая направлена на запрет эксплуатации лития со стороны компании «Рио Тинто» в Сербии. Об этом Стоймирович заявил 11 января.

(сс) Hermann Luyken Работы на руднике компании «Рио Тинто», планирующей создание литиевого рудника на территории Сербии

Депутат отметил, что он готов присоединиться к инициативе экологического движения «Давай-Меняй!» Савы Манойловича, которое инициировало акции протеста против открытия литиевого рудника компании «Рио Тинто» в нескольких городах Сербии.

«Обязанность любого патриота — заботиться о Сербии и сохранить ее в таком состоянии, в котором унаследовал ее от своих предков, улучшить ее и в таком улучшенном состоянии передать потомкам. Я против «Рио Тинто» и других сомнительных компаний, которые в Сербию приходят только для того, чтобы во имя профита уничтожить нашу окружающую среду», — рассказал Стоймирович агентству «Бета».

По его словам, «будущее человечества в добыче лития и других металлов и минералов», но это нужно делать с помощью методов, которые не портили бы окружающую среду.

Стоймирович рассказал о том, что президент Александр Вучич и премьер-министр Анна Брнабич «пытаются каким-то образом исправить ошибки предыдущих и действующих властей» по этому вопросу и это положительная тенденция.

Напомним, что мультинациональная компания «Рио Тинто» планирует построить литиевый рудник на западе Сербии, в долине реки Ядар. Сербская общественность выступает против этого проекта, губительного для окружающей среды. В нескольких городах Сербии с конца ноября продолжаются акции протеста против этого проекта.