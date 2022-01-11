Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM Более 230 тыс. человек посетили театры, музеи и катки Санкт-Петербурга в новогодние выходные. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Горожане на Невском проспекте в новогоднюю ночь Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, центральный городской каток на Конюшенной площади с 25 декабря посетили почти 5 тыс. человек. Особенностью проекта стали красочные зимние представления — ежедневно артисты Государственного детского ледового театра показывают спектакль «Золушка». Ледовое шоу посмотрели уже 5,5 тысяч зрителей. А самый большой в городе искусственный каток на Елагином острове, который работает с 22 декабря, посетили более 30 тыс. человек.

За время каникул в театрах прошли 288 спектаклей для детской аудитории, которые посетили 73 тыс. человек. С их экспозициями и выставочными проектами ознакомились 123 тыс. посетителей.

«Особой популярностью пользовались выставка «Покой и радость» в Центральном выставочном зале «Манеж» и проект «Пять искушений Иоганна Фауста» в Музее театрального и музыкального искусства», — отмели в комитете по культуре.

Кроме того, многие следили за новогодними торжествами онлайн — трансляцию рождественского проекта «Морская зимняя сказка» в Кронштадте посмотрели 375 тыс. зрителей, а детский новогодний спектакль «Снегурочка» — почти миллион детей и их родителей.