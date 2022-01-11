Чебоксары, 11 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В Чувашии коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции превысил 50%, но остаётся значительно ниже общероссийского уровня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные привёл 11 января вице-премьер — министр здравоохранения республики Владимир Степанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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На заседании оперативного штаба глава минздрава проинформировал о вакцинации. По его словам, в Чувашии прививку от гриппа сделали 46,4% населения, в том числе среди детей — 75%.

Что касается вакцинации от ковида, что коллективный иммунитет оценивается на уровне 50,5% при общероссийском показателе в 62,6%. В целом в Чувашии прививку сделали 43,72% всего населения. Ревакцинировались более 70,8 тыс. жителей.

Напомним, глава Чувашии Олег Николаев отметил резкое снижение темпов вакцинации от COVID-19 во время новогодних праздников. По его словам, «статистика по вакцинации показывает если не удручающую, то неутешительную» картину.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным (на 6 января), вакцинировались от ковида 595 928 жителей Чувашии, из них двумя компонентами — 564 615 человек.