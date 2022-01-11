В Госдуме настаивают на законе о продуктовых карточках
Москва, 11 января, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Продуктовые карты помогут не только бедным, но и отечественным товаропроизводителям. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Продуктовые карты способны помочь не только тем, кто еле сводит концы с концами. Кроме помощи малоимущим, это ещё и поддержка отечественного производителя, торговли, поддержка потребительского спроса, без которого невозможен экономической рост», — отметил Миронов.
Законопроект о введении для нуждающихся граждан продуктовых банковских карт «Мир» был внесен в Госдуму депутатами от СРЗП в 2021 году, напомнил Миронов.
По его словам, на карты ежемесячно могла бы начисляться сумма до одного МРОТ, которую можно потратить на покупку продуктов отечественного производства, кроме спиртного и табачных изделий.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в России рост цен на продукты может привести к необходимости введения продуктовых карточек, заявил экономист, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.