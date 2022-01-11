Варшава, , 16:02 — REGNUM Председатель Европейского парламента, итальянский политик Давид Сассоли скончался 11 января в возрасте 65 лет. Об этом сообщает Polskie Radio.

Анджей Дуда Иван Шилов © ИА REGNUM

По данному поводу польские политики выразили свои соболезнования. Так, президент Польши Анджей Дуда на своих страницах в социальных сетях выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Давида Сассоли.

«Я выражаю глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам покойного», — указано в его сообщении.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также выразил соболезнования родным и близким Давида Сассоли.

«Я с грустью воспринял известие о смерти Давида Сассоли, нынешнего председателя Европейского парламента. От имени польского правительства выражаю свои соболезнования родным и близким. Пускай покоится с миром», — написал глава польского правительства на своих страницах в соцсетях.

Соболезнования семье, друзьям и коллегам Давида Сассоли также выразили министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и спикер Сейма Эльжбета Витек.

Глава польской дипломатии Збигнев Рау написал, что воспринял информацию о смерти Давида Сассоли с большой грустью. Он заявил, что председатель Европарламента был великим итальянцем и европейцем.