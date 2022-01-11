Чебоксары, 11 января, 2022, 16:01 — ИА Регнум. В Чувашии обещают назвать «всех героев» среди предприятий общественного питания, которые нарушили запрет на работу в новогоднюю ночь. Об этом заявил 11 января глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM С Новым годом!

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На внеочередном заседании оперативного штаба руководитель администрации Чебоксар Денис Спирин сообщил, что в ночь с 30 на 31 декабря зафиксировали семь фактов нарушения среди предприятий общественного питания, 31 декабря — ещё четыре. О каких именно заведениях идёт речь, не уточнялось.

Руководитель управления Роспотребнадзора Надежда Луговская сообщила, что в отношении предприятий общепита, нарушивших запрет на работу в канун нового года, запланировано «проведение полноценной внеплановой проверки соблюдения всех законных требований» — санитарных и противоковидных.

«При выявлении нарушений и в отношении должностных лиц, и юридических лиц будут приняты меры в административном порядке», — заявила главный санитарный врач Чувашии.

«Мы так можем зафиксировать нарушения, и потом год заниматься проверками», — отреагировал глава республики Олег Николаев.

Он попросил провести проверки и принять «все меры в кратчайшие сроки».

«Люди не послушались. Мало того, что не послушались, были драки. Мало того, что вывели людей, так ещё и покалечили друг друга. Поэтому здесь не надо затягивать», — сказал руководитель Чувашии.

Он попросил правоохранителей подключиться к проверке, в том числе «с точки зрения адекватности применения мер наказания». В ходе обсуждения члены оперштаба договорились, что на следующем заседании «назовём всех героев».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с учётом пандемии коронавируса на период с 23:00 часов 30 декабря 2021 года до полудня 1 января 2022 года запретили работу всех предприятий общественного питания.