Элиста, 11 января, 2022, 15:58 — ИА Регнум. В Калмыкии за прошедшие сутки подтвердили 15 заражений коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 11 января. Это на четыре случая заболевания COVID-19 больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число пациентов с COVID-19, которым потребовалась госпитализация, осталось на уровне 135 человек. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. Режим самоизоляции соблюдают 234 жителя Калмыкии.

За весь период эпидемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получил 34 161 человек. Выписаны с выздоровлением 32 636 пациентов.