Курган, 11 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 86 новых случаев заражения коронавирусом, из них 38 зарегистрировано в Кургане. Об этом 11 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 89 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 11 января подтвердили 51 725 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 180 курганцев, скончались 1027 человек (двое за сутки).