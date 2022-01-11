Рига, , 15:48 — REGNUM Министерство благосостояния Латвии договорилось с правительством о восстановлении доплат к пенсиям жителей страны за стаж, заработанный в годы СССР. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lv со ссылкой на главу министерства благосостояния ГатисаЭглитиса.

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По его словам, эту меру следует ожидать не ранее 2023 года: «В 2023 году мы, если можно так сказать, договорились, что восстановим в бюджете благосостояния доплаты, которые были к пенсиям за рабочий стаж до 1996 года».

Он добавил, что «в основном это стаж, полученный в Советском союзе. Мы увидим, что у пенсий будет более высокий рост».

Подобные выплаты были прекращены в 2012 году со ссылкой на трудности с финансированием госбюджетных расходов.

Эглитис признался, что подобное решение продиктовано обязанностями Латвии перед Евросоюзом: «С 2023 года Латвия взяла обязательства — перед Брюсселем и ЕС — каждый год автоматически повышать объемы пособий, если растет экономика».

Он добавил, что с 2023 года к росту экономики будут привязаны минимальные пенсии, минимальные пенсии по инвалидности и гарантированный минимальный доход.