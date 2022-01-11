Красногорск, 11 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Балашихе. Об этом 11 января сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 238. Следом за Балашихой идет Королев, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 90 человек. На третьем месте расположились Люберцы, где COVID-19 диагностировали у 81 человека.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 855 новых случаев заражения коронавирусом.