Москва, 11 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. То, что Россию в своё время не приняли в члены НАТО, хотя такие разговоры велись, говорит о том, что Соединённые Штаты «всегда хотят доминирования и гегемонии». Такое мнение высказал начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (2004−2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

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Он напомнил, что заявку на вступление в Североатлантический альянс СССР подавал в 50-е годы, такие же разговоры были и в 90-е годы, но процесс закончился ничем.

«Причина тут одна — США всегда хотят доминирования и гегемонии. При вступлении России в НАТО это станет невозможным. И тут вспоминается другая русская поговорка: два медведя не могут жить в одной берлоге», — сказал в беседе с РИА Новости Балуевский.

По его словам, гипотетически Россия может вступить в НАТО, но с единственной целью.

«Наша цель будет одна — развалить эту организацию исходя из известного постулата: «Хочешь уничтожить мафию — возглавь её», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил, что странам Запада нужно изменить свое отношении к России и предоставить ей возможность вступить в Североатлантический альянс (НАТО) во избежание военного конфликта.

В своей статье для журнала Aftenposten он выступил с критикой США и их союзников за антироссийскую политику после развала СССР, назвав риторику стран — участниц альянса в рамках Совета Россия — НАТО скорее «больше похожей на унижение», нежели на диалог.