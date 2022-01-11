Красногорск, 11 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. За минувшие сутки от COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 846 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 11 января Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 603 057 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 653 071.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 11 января число жертв COVID-19 увеличилось на 38 человек.